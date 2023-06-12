Бывший офицер разведки Риттер раскрыл, где США хотят открыть новый фронт против РФ

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу «U.S. Tour of Duty» раскрыл, где США откроют новый фронт против России.
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