Листай.ру [СМИ]

269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Коваль
    Умница- этим всё сказаноСатановский назва...
  • Meerflieger
    «Накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у правил, навязываемых Вашингтоном, который пусть не быстро, н...Sohu: Лавров пред...
  • Ингерман Ланская
    этот ЖЖ (жирный жид) боится назвать Главного творца нонешней ситуации - вовы ульянова.... а все эти эти чубайсы-навал...Сатановский назва...

Бывший офицер разведки Риттер раскрыл, где США хотят открыть новый фронт против РФ

Бывший офицер разведки Риттер раскрыл, где США хотят открыть новый фронт против РФ

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу «U.S. Tour of Duty» раскрыл, где США откроют новый фронт против России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх