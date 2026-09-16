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Тульские новости

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Администрация Болохово извинилась перед художницей Ксенией Щендрыгиной

Администрация Болохово извинилась перед художницей Ксенией Щендрыгиной

Школьница, нарисовавшая «Смешариков» на детской площадке, рассказала, что администрация Болохово извинилась перед ней.

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