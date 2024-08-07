Как защититься от ИППП: врачи рассказали о современных методах диагностики и профилактики

О способах диагностики, лечения и профилактики рассказали специалисты на круглом столе «Доктора Питера» Поставить диагноз Для диагностики ИППП в настоящее время используется достаточно много методов исследования: ПЦР-диагностика, микробиологические методы исследования (так называемые посевы), метод иммуноферментного анализа (определение уровня антител к тем или иным микроорганизмам).