Осака (WTA). Биррел борется с Ламенс за титул

Сетка здесь. Kinoshita Group Japan Open Осака, Япония 14 октября – 20 октября 2024 WTA 250 Призовой фонд – 267 080 долларов Открытые корты, хард Финал Кимберли Биррелл (Австралия) Сюзан Ламенс (Нидерланды) 0:6|1:0 Дата проведения 20 октября, 09.
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