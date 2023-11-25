Экспозиции "Россия в движении" и "Строим будущее" открылись на выставке "Россия"

В рамках Международной выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ в Москве, начали работать экспозиции Министерства транспорта и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства - "Россия в движении" и "Строим будущее" .
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