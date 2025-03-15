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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хамес считает, что футбол стал слишком скучным: «Он очень однообразный, прямолинейный. Игроков, за которыми хочется наблюдать, мало. Но Ямаль может выйти на уровень Месси или Неймара»

«[Футбол наводит на меня скуку], потому что он очень однообразный, прямолинейный, быстрый, игроков, за которыми хочется наблюдать, мало.

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