Акапулько (ATP). 1-й круг. Де Минаур сыграет с Даниэлем, Фриц – с Арнальди, Оже-Альяссим – с Коболли

Cетка турнира здесь. Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика 26 февраля – 2 марта 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 206 080 долларов Открытые корты, хард Первый круг Роман Сафиуллин (Россия) Стефанос Циципас (Греция) Дата проведения 28 февраля, 03.
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