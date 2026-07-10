US Oil, Gas Drillers Hang Back in Volatile Market

The total number of active drilling rigs for oil and gas in the United States rose this week, according to new data that Baker Hughes published on Friday, bringing the total rig count in the US to 581, up 44 from this same time last year.
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