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Мода и Шоу-бизнес

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Алиса Аршавина заявила, что живет на былые накопления

Алиса Аршавина заявила, что живет на былые накопления

Алиса Аршавина, которая много лет боролась с тяжелым аутоиммунным заболеванием и перенесла более десяти пластических операций, призналась, что до сих пор живет на те средства, которые ей удалось когда-то скопить, пишет СтарХит.

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