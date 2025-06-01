Алиса Аршавина заявила, что живет на былые накопления

Алиса Аршавина, которая много лет боролась с тяжелым аутоиммунным заболеванием и перенесла более десяти пластических операций, призналась, что до сих пор живет на те средства, которые ей удалось когда-то скопить, пишет СтарХит.
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