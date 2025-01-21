Avtograd News: АвтоВАЗ начал производство новых универсалов Lada Iskra

На данный момент известно, что машины выходят с конвейера в неполной комплектации.В 2025 году на заводе АвтоВАЗ начинается производство первых универсалов Lada Iskra, о чём стало известно из сообщения инсайдерского сообщества Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".