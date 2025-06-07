МВД: В Мариуполе в ходе проверки выявили 39 нелегалов среди 215 иностранцев Задержанные мигранты. Обложка © Telegram / МВД по ДНР В Мариуполе при проверке законности пребывания иностранных граждан в ДНР, из 215 проверенных человек выявили 39 нелегальных мигрантов.