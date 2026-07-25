Буданов* пожаловался на преподнесенный армией России «не первый урок»

Удар ВС РФ по военной выставке под Киевом стал для украинского режима «не первым уроком». Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии