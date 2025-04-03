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Царьград

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БПЛА ВСУ пробил стену завода в Курской области: пострадавших нет

БПЛА ВСУ пробил стену завода в Курской области: пострадавших нет

В Железногорске Курской области сбитый беспилотник ВСУ пробил стену завода по производству резинотехнических изделий.

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