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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Панатинаикос» рассматривает возможность приобретения Найджела Уильямс-Госса из «Жальгириса»

Американский разыгрывающий Найджел Уильямс-Госс (31 год, 188 см) подписал соглашение по схеме «2+1» с « Жальгирисом » прошлым летом.

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