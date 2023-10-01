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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Абдурахманов о «Битве школ»: «Внутри школы борются, чтобы попасть на «битву». Это и есть конкуренция, это прекрасно»

Абдурахманов — президент Федерации фигурного катания Москвы.  — «Битва школ» для юниоров показала себя интересным форматом.

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