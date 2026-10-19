Споры об искусственном интеллекте (ИИ) не утихают: кто-то размышляет о том, обладает ли искусственный разум сознанием, кто-то (как, например, глава компании Anthropic, разработчик Claude) говорит об угрозе захвата интернета ИИ-агентами и необходимости замедления темпов развития ИИ, а кто-то, напротив, говорит о том, что никакого прорыва в развитии машинного разума на самом деле нет, а все разговоры об опасности являются не более чем заговором элит, «очередным поводом напугать человечество неминуемой угрозой исчезновения и за этой ширмой решать свои проблемы управления миром».
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