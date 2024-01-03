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Медведчук заявил, что переход на нацистскую идеологию привел Зеленского к краху

Медведчук заявил, что переход на нацистскую идеологию привел Зеленского к краху

Лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил о крахе политической карьеры главы киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в серии критических ошибок.

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