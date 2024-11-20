В смоленском ЗАГСе назначен новый начальник

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Анохин. Ксению Уханову повысили до начальника Главного управления записи актов гражданского состояния Смоленской области на условиях срочного служебного контракта.
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