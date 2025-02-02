В США идентифицировали останки 55 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне

REUTERS/Carlos Barria Власти Соединенных Штатов смогли обнаружить и идентифицировать останки 55 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление главы департамента противопожарной охраны и экстренной медицинской помощи города Джона Донелли.
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