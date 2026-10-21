В Московской области в ночь на среду температура воздуха опустилась до −3,9°C. Самый сильный мороз зафиксировали в Черустях, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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