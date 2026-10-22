© NASAАстрономы Университета Миннесоты с коллегами измерили, сколько гелия родилось в первые пять минут существования Вселенной, с небывалой точностью около 0,5% — и по этому числу уточнили количество типов нейтрино в ранней Вселенной.
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