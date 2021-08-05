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В Нижегородской области специалисты центра геопространственной информации ЗВО провели апробацию новейшего комплекса «Волонтёр»

В Нижегородской области специалисты центра геопространственной информации ЗВО провели апробацию новейшего комплекса «Волонтёр»

В Нижегородской области провели специальное учение на местности по топогеодезическому и навигационному обеспечению общевойсковой группировки войск.

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