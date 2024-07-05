Демоверсия психологического хоррора Luto получила обновление и достигла 250 ты...

Демоверсия психологического хоррора Luto получила обновление и достигла 250 тыс. загрузокНезависимый разработчик игр Broken Bird Games вместе с издателями Selecta Play и Astrolabe Games обновили свою бесплатную демоверсию Luto.
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