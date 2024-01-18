Лавров: Россия ждет новых членов международной организации по русскому языку

Россия рассчитывает на присоединение новых членов к международной организации по русскому языку. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2023 году.
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