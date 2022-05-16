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Эттинджер – рекордсмен «Далласа» по сэйвам (64) в матче плей-офф

Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер отразил 64 броска из 67 в 7-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Калгари» (2:3 ОТ, 3-4 в серии) и был признан второй звездой.

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