«Плакал, когда узнал». Что скрывал от посторонних Сергей Филиппов. Последняя тайная знаменитого комика

Было в нем что-то такое… Вряд ли кто из поклонников народного артиста РСФСР Сергея Филиппова считал его хоть мало-мальски внешне привлекательным мужчиной, но оторвать взгляд от киноэкрана, когда он там появлялся, не мог практически никто.