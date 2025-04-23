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Мода и Шоу-бизнес

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«Плакал, когда узнал». Что скрывал от посторонних Сергей Филиппов. Последняя тайная знаменитого комика

«Плакал, когда узнал». Что скрывал от посторонних Сергей Филиппов. Последняя тайная знаменитого комика

Было в нем что-то такое… Вряд ли кто из поклонников народного артиста РСФСР Сергея Филиппова считал его хоть мало-мальски внешне привлекательным мужчиной, но оторвать взгляд от киноэкрана, когда он там появлялся, не мог практически никто.

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