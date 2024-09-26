Индекс страха и жадности криптоинвесторов “на нейтралке”

Индикатор Crypto Fear & Greed Index в течение 7-ми дней пребывал выше уровня 50 пунктов. Учитывая тот факт, что индекс измеряет уровень страха и жадности по шкале от нуля до 100, нахождение кривой выше середине означает наличие растущего тренда первой криптовалюты.