Индекс страха и жадности криптоинвесторов “на нейтралке”

Индикатор Crypto Fear & Greed Index в течение 7-ми дней пребывал выше уровня 50 пунктов. Учитывая тот факт, что индекс измеряет уровень страха и жадности по шкале от нуля до 100, нахождение кривой выше середине означает наличие растущего тренда первой криптовалюты.
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