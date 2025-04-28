Между рейхсвером и вермахтом: как идет ускоренная ремилитаризация Германии

«Бог дважды выбивал оружие у нас из рук. Мы не должны браться за него в третий раз» – этими словами в начале 1950-х министр внутренних дел ФРГ Густав Хайнеманн отреагировал на предложение воссоздать немецкую армию.
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