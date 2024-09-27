Глава МИД Узбекистана: Москве обозначена важность принципа невмешательства

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Ташкенту и Москве важно не вмешиваться во внутренние дела друг друга.
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