Глава МИД Узбекистана: Москве обозначена важность принципа невмешательства

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Ташкенту и Москве важно не вмешиваться во внутренние дела друг друга.