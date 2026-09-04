Жизнь на освобожденных территориях 4 сентября (обновляется)

Источник фото: Пресс-служба Молодежного парламента ДНР 21:19 97 единиц спецтехники получит «Лугансквода» в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры Правительство ЛНР направило почти 700 млн рублей на закупку экскаваторов и автокранов, каналопромывочных и вакуумных машин, аварийно-ремонтных мастерских, манипуляторов и другой техники.
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