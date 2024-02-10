Россияне в год выпивают 100 млн литров глинтвейна

Глинтвейн – один из самых популярных напитков в холодное время года, в том числе и в РФ, где его в среднем за год выпивается порядка 100 миллионов литров, и потребление продолжит расти, рассказали РИА Новости эксперты.
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