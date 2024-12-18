Врач Негляд: негативные эмоции подавляют иммунитет и приводят к раку

Психосоматолог раскрыл механизм влияния негативных эмоций на организм человека.Врач-невролог, специалист по психосоматике Михаил Негляд в беседе с "Ямал-Медиа" рассказал, как негативные эмоции и психический стресс влияют на здоровье всего тела.