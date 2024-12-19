Пароход "Князь Багратион"

Гниющий и ржавеющий в нескольких десятках метров от «Таврида-Арт» раритет власти решили снести. Позже выяснилось, что пароход 1912 года постройки будет передан музею обороны Севастополя, о чем заключено соглашение между руководством музея и властями Крыма.
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