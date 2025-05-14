Кто представит Украину и США на переговорах в Стамбуле

В Стамбуле 15 мая запланированы переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие, президент США Дональд Трамп объявил о направлении делегации во главе с госсекретарем Марко Рубио.
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