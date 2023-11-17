Депутат Колунов: возвращение уроков труда в школы поможет с дефицитом рабочих

В школы необходимо вернуть обязательные уроки труда, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. Это поможет справиться с острым дефицитом людей рабочих профессий, так как такие занятия вернут рабочим специальностям престиж, заявил он в беседе с телеканалом "360".