Депутат Колунов: возвращение уроков труда в школы поможет с дефицитом рабочих

В школы необходимо вернуть обязательные уроки труда, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. Это поможет справиться с острым дефицитом людей рабочих профессий, так как такие занятия вернут рабочим специальностям престиж, заявил он в беседе с телеканалом "360".
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