Минус 70 млрд гривен: Премьер Украины предупредил о новой дыре в бюджете страны

Украинский бюджет теряет налоги быстрее, чем правительство успевает латать дыры. По оценке премьер-министра страны Сергея Корецкого, из-за ударов по предприятиям казна может недополучить около 70 млрд гривен.
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