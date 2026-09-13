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Мировое обозрение

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Минус 70 млрд гривен: Премьер Украины предупредил о новой дыре в бюджете страны

Минус 70 млрд гривен: Премьер Украины предупредил о новой дыре в бюджете страны

Украинский бюджет теряет налоги быстрее, чем правительство успевает латать дыры. По оценке премьер-министра страны Сергея Корецкого, из-за ударов по предприятиям казна может недополучить около 70 млрд гривен.

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