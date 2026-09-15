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Царьград

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Пресс-служба: суд конфисковал авто у пьяного водителя из Елизово

Пресс-служба: суд конфисковал авто у пьяного водителя из Елизово

Житель Елизово, 64 лет, приговорен к 360 часам работ за повторное вождение в нетрезвом виде. Суд также конфисковал его автомобиль в пользу государства.

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