Гипертония: Сколько человек страдает от «тихой болезни» в нашей стране

«Измеряйте артериальное давление точно. Контролируйте его. Живите дольше!» — с таким призывом выступают в честь Всемирного дня борьбы с артериальной гипертензией, который отмечается сегодня, сообщает Noli.
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