📹❗️С целью пресечения продолжающихся попыток мотопехотных формирований ВСУ восстановить физический контроль над рядом фортификационных узлов под н.
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📹❗️С целью пресечения продолжающихся попыток мотопехотных формирований ВСУ восстановить физический контроль над рядом фортификационных узлов под н.