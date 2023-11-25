Белому дому пришлось объясняться из-за высоких цен в McDonald’s

Ставший популярным в социальных сетях мем про комбо-обед в McDonald’s за 16 долларов является одним из множества циркулирующих в обществе "преувеличенных примеров экономических проблем страны", сообщили в издании The Washington Post со ссылки на источники в Белом доме.
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