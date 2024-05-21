Лай Циндэ послал "опасный сигнал" в своей речи по случаю вступления в должность нового главы администрации Тайваня -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Лай Циндэ в понедельник в своей речи по случаю вступления в должность нового главы администрации Тайваня послал "опасный сигнал" о стремлении к "независимости Тайваня", осуществлении провокаций, подрыве мира и стабильности в Тайваньском проливе, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.