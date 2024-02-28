В горсовете отреагировали на причастность депутата к экстремизму

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев заявил, что решение суда о признании Светланы Каверзиной причастной к экстремистской деятельности не повлияет на ее текущую депутатскую деятельность.
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