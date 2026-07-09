ЧМ-2026. Испания разгромила Австрию и впервые за 16 лет выиграла матч плей-офф чемпионата мира СпортпрессаСборная Испании уверенно переиграла команду Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.