ЧМ-2026. Испания разгромила Австрию и впервые за 16 лет выиграла матч плей-офф чемпионата мира СпортпрессаСборная Испании уверенно переиграла команду Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
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