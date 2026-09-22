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Владимирские новости

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В Муроме установят ротонду с водными эффектами и подсветкой

В Муроме установят ротонду с водными эффектами и подсветкой

На создание ротонды с водными эффектами и LED-подсветкой в Окском парке Мурома выделят 17,2 млн рублей.

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