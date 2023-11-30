Информационное сообщение Комментарий ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» о требованиях работников ТОО «West Oil Software» касательно обновления техники и перевода в штат компании ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн»

В настоящее время работники ТОО «West Oil Software» (далее – WOS) выдвигают требования (1) о переводе в штат ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» (далее – ОТК), (2) внедрении Единой системы оплаты труда (ЕСОТ) АО «НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ), (3) обновлении автотранспорта и спецтехники.
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