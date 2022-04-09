Лыжи. «Югорский марафон». Кулешова победила в гонке на 50 км свободным стилем, Непряева – 2-я, Носкова – 4-я, Гореева – 11-я

Лыжница Анастасия Кулешова одержала победу в «Югорском марафоне» на 50 км свободным стилем, Наталья Непряева – 2-я.

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