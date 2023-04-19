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Почему Франция заговорила о независимости и как на это реагирует Брюссель, обсудят в «Патриоте»

Почему Франция заговорила о независимости и как на это реагирует Брюссель, обсудят в «Патриоте»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нежелании французов зависеть от кого бы то ни было. «Мы должны действовать вместе, вне зависимости от различий, ради ясной цели - независимости и справедливости, - отметил он в своем телеобращении к нации.

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