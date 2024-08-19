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Стало известно о хищении 16 объектов госимущества экс-ректором ВГУЭС

Стало известно о хищении 16 объектов госимущества экс-ректором ВГУЭС

Геннадию Лазареву, бывшему ректору Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), подозреваемому в создании ОПГ, вменяют хищение 16 объектов госимущества.

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Василий Саяпин
Кто ответит на вопрос «А почему мы собираем на фронт, а в тылу чиновники воруют?» За 900 дней блокады Ленинграда сотрудники ОБХСС изъяли у спекулянтов: 23 317 736 рублей наличными, 4 081 600 рублей в облигациях госзайма, золотых монет на общую сумму 73 420 рублей, золотых изделий и золота в слитках – 1255 килограммов, золотых часов – 3284 штуки. К уголовной ответственности было привлечено 14.545 человек. Для сравнения: в 1943 году стоимость истребителя Як-3 или танка Т-34 составляла 100 000 рублей. И в то же время в Ленинграде был Кютинен Даниил Иванович, пекарь, умерший от истощения 3 февраля 1942 года в возрасте 59 лет прямо на работе. Умер, но не съел ни грамма выпекаемого хлеба. Сотрудники Всесоюзного института растениеводства в Ленинграде умирали от голода в кабинетах, заставленных элитными семенами, но сохранили их для страны. Заведующий отделом крупяных культур Дмитрий Сергеевич Иванов скончался от голода 9 января 1942 года в своем рабочем кабинете, где хранились десятки килограммов риса, кукурузы, гречихи, сорго, проса. Ответственный хранитель отдела технических культур Александр Гаврилович Щукин скончался от дистрофии в своем рабочем кабинете, заставленном образцами орехов. Он умер, сжимая в руках пакет арахиса редкого сорта. Всегда будут предатели, гниль и ворье. И всегда будут настоящие люди. И пока настоящих больше - победа будет за нами.
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