❕В Крыму опровергли очередной украинский вброс «Алгоритм вбросов не меняется, как и цели. Враг пытается посеять раздор и смуту.
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❕В Крыму опровергли очередной украинский вброс «Алгоритм вбросов не меняется, как и цели. Враг пытается посеять раздор и смуту.