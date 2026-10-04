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Игроки Ливии U20 возмутились офсайдом на последних минутах матча с Тунисом во время атаки на пустые ворота. Команды сыграли 1:1 и вылетели из отбора на Кубок Африки U20

Игроки Ливии U-20 эмоционально отреагировали на решение судьи в матче против сверстников из Туниса. Команды встречались в отборе на Кубок Африки до 20 лет (1:1).

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